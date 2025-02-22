Комик Белый* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Комик Руслан Белый* обратился во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Там он хочет добиться пересмотра отказа снять с него статус иноагента.

Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции. Жалоба поступила в суд 13 февраля, судебное заседание назначено на 27 февраля.

В ноябре 2024 г. Мосгорсуд подтвердил законность включения Белого* в реестр иноагентов. Суд признал законным отказ исключить юмориста из соответствующего списка. Одна из причин включения в реестр – получение денег из стран ЕС и СНГ. Общая сумма не разглашается.

*признан в РФ иностранным агентом