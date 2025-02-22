Западные СМИ утверждают, что Трамп приедет в Москву на День Победы

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщает французское издание Point со ссылкой на свои источники.

Якобы в рамках этого визита состоится встреча американского и российского лидеров.

"Согласно нашим источникам, на московских трибунах должен появиться высокопоставленный гость: Дональд Трамп вместе с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Также уже известно, что на празднование 80-летия Победы приедет лидер КНР Си Цзиньпин.

Напомним, переговоры США и России прошли в столице Саудовской Аравии 18 февраля. В Эр-Рияд прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Встреча была посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.

Позже Дмитрий Песков сказал, что переговоры президентов РФ и США могут состояться до конца февраля. Трамп также не исключил возможность встречи с Путиным до конца февраля.