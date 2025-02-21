Путин посоветовал не торопиться в вопросе обмена передовыми технологиями с США

Президент РФ Владимир Путин посоветовал президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми технологиями с США.

Ковальчук в ходе осмотра выставки на Форуме будущих технологий рассказал главе государства об уникальном материале, который в том числе применяется при производстве отечественных ледоколов. Глава Курчатовского института отметил, что это тема для потенциального диалога с США, потому что у России "60 лет опыта" работы в этой сфере.

"Надо не спешить. Суета нужна только при ловле блох", приводит слова президента ТАСС.