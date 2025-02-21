В преддверие праздника 23 февраля для ветеранов СВО Игорь Седов организовал встречу-чаепитие

В преддверии Дня Защитника Отечества в Астрахани для ветеранов Трусова организовали чаепитие.

В рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества, Городская Дума организовала чаепитие для ветеранов СВО и членов ветеранских организаций города.

Игорь Седов и ветераны обсудили за чашкой чая насущные проблемы и заботы, поговорили о планах на будущее.

Состоялось и знакомство с новыми участниками ветеранского движения в районе.

В ходе диалога бойцы рассказали, что мотивировало их отправиться на службу, какие задачи они считают приоритетными после демобилизации.

Игорь Седов отметил необходимость общения с теми, кто возвращается из зоны военных действий СВО, особенно для молодежи: «Очень важно для нас работать с подрастающим поколением, это своего рода тоже линия фронта. Противник пытается вести информационную войну на территории нашей страны, так как не имеет возможности победить Россию на фронте. Эта война за то, во что будет верить следующее поколение, это война за наших детей. И здесь вы нужны не меньше, чем на поле боя».