Состоялось пленарное заседание Думы Астрахани под председательством Игоря Седова

В Большом зале администрации Астрахани сегодня прошло заседание Городской Думы. Пленарное заседание провел спикер Игорь Седов.

Одним из самых значимых стал вопрос, связанный с присвоением ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин города Астрахани». Депутаты единогласно поддержали решение Городской Думы о внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Астрахани».

Напомним, документ разработан в целях реализации поддержанной Владимиром Путиным инициативы Министерства обороны РФ. Он позволит присвоить всем астраханцам – участникам Великой Отечественной войны звание «Почетный гражданин города Астрахани». Поправки добавляют в положение новый раздел, регламентирующий упрощенный порядок присвоения почетного звания участникам Великой Отечественной войны.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании Думы, касался установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Как было отмечено на заседании, тарифы станут выше для тех домов, жители которых до сих пор не выбрали форму управления