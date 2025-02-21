В Екатеринбурге десятки человек эвакуировались из-за пожара в массажном салоне

В пятницу в одном из массажных салонов Екатеринбурга случился пожар. Людям пришлось срочно эвакуироваться.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло днем на улице Титова в уральской столице. На площади в 30 квадратных метров сгорели оборудование, имущество и внутренняя отделка в массажном салоне на втором этаже административного здания.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений на улицу самостоятельно эвакуировались 40 человек. Как отметили в МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.