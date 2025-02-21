На Среднем Урале многодетная семья из Таджикистана получила жилищный сертификат

В Качканаре многодетной семье из Таджикистана выдали сертификат на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципальной округа.

"Документ гарантирует выплату, которую можно направить на приобретение жилого помещения или строительство частного дома. Выплата производится за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках программы "Молодая семья", - говорится в сообщении.

В семье Масаидовых четверо детей. Сумма сертификата не оглашается. Стоит отметить, что вместе с ними глава Качканара Андрей Ярославцев вручил сертификат и семье Быковых, в которой растет два подростка.

Подробнее о семьях, их доходе или условиях проживания не сообщается.

Напомним, что в январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но уже всего через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.