21 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Каждую компанию, которая хочет вернуться в Россию, пристально изучат

Россия будет пристально рассматривать ушедшие с рынка иностранные компании, которые хотят вернуться. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.
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По его словам, каждый случай будет изучаться в отдельности, и с теми, с кем России выгодно сотрудничество, будут находиться решения.

"Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, также пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что в каких-то договорах по продаже иностранцами российских активов были заложены специальные условия - опцион на обратный выкуп. Но эти условия никто пока не обсуждал.

"Поэтому где-то это год, где-то это два, где-то это пять лет. Это в зависимости от тех условий, которые закладывались в соглашении", - отметил Мантуров.

Ранее Мантуров заявил, что Россия готова рассмотреть сотрудничество с Boeing по закупке титана при готовности американского авиапроизводителя.

Он отметил, что, когда компания приняла решение выйти с "Титановой долины" (ОЭЗ в Свердловской области), она закупала в большом количестве не просто "болванки", а готовые изделия для своего самолета.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сказал, что России уже не нужны ушедшие иностранные компании. За все нужно будет платить, сказал он. Алиханов отметил, что с их уходом, российская промышленность получила нереальные возможности для развития и справилась с задачей.

"Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение", - сказал Алиханов.

Теги: компания, мантуров


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