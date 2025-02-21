Экс-мэр Белгорода приговорен к 10 годам колонии

Суд в Белгороде приговорил бывшего мэра города Антона Иванова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Также его лишили права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления на 12 лет.

Иванов был задержан в марте 2023 года. Он был избран на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года. Спустя почти год покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Экс-чиновник обвинялся по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей. Также ему вменили превышение должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора "Белгородской ипотечной корпорации".