Умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов

Стало известно о смерти создателя "Дорожного радио" Андрея Михайлова.

В 1998-99 гг. был ведущим на "Эльдорадио". В 2003 г. создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект – "Дорожное радио", сообщает "Европейская медиагруппа", куда входило радио.

По версии SHOT, причиной смерти стали последствия онкологии. В 2023 г. у медиаменеджера нашли рак, он несколько лет боролся с болезнью и проходил лечение в московской больнице. В прошлом году его состояние ухудшилось. У него появились проблемы с дыханием и случился отёк Квинке. В итоге Михайлов скончался в возрасте 54 лет.