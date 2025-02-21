Мизулина о пытках девушек в автомойке на Урале: "Какая-то жесть"

Глава "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала инцидент с избиением и пытками девушек на Среднем Урале. Она намерена обратиться с заявлением в Следственный комитет.

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Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса в Каменске-Уральском. Трое парней нанесли удары руками и ногами двум девушкам, причинив им боль и телесные повреждения. После этого было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство группой лиц".

Как сообщила Мизулина в своем Telegram-канале, в Каменске-Уральском произошла "какая-то жесть". По словам Екатерины, сейчас ей присылают посты из местных каналов и рассказывают, что группа молодых людей (судя по постам, приезжих) похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения.

После девушек отвезли в автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали и обзывали по национальному признаку, снимая все на видео. Утверждается, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.

"Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью – нет. Обратимся в Следственный комитет", - пообещала Екатерина Мизулина.

В прокуратуре ранее заявили, что будут держать на контроле ход расследования.