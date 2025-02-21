Россельхознадзор выявил 512 тонн поддельных рыбных консервов на Среднем Урале

Уральское управление Россельхознадзора обнаружило 512 тонн поддельных рыбных консервов на территории Свердловской области. Все консервы относятся к производителю ООО "Русский рыбный мир", сообщает пресс-служба ведомства.

"В адрес семи организаций, ведущих деятельность в Свердловской области, поступило в общей сложности 512 т натуральных рыбных консервов из сардины тихоокеанской - имитация сайры, производитель ООО "Русский рыбный мир". В упомянутой продукции установлен факт подмены вида сырья, указанного на маркировке", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что вместо сайры консервы с наименованием "Сайра Приморская" содержат сардину. Вся небезопасная продукция снята с реализации.