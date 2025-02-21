Бывшее СИЗО "Кресты" в Питере станет общественным пространством

Бывшую тюрьму "Кресты" в Санкт-Петербурге выкупили на торгах за 1,136 млрд рублей. Собственником исторического комплекса СИЗО№1 УФСИН стала группа "КВС", сообщает ТАСС.

В здании создадут общественное пространство с гостиницей, ресторанами и музеем.

Как рассказал генеральный директор "КВС" Сергей Ярошенко, цель компании - создать место, которое сохранит историческую аутентичность "Крестов". По его словам, экспозиция музея расскажет о значимых событиях и людях, связанных "с этим непростым, но знаковым местом".

"КВС" получит участки общей площадью почти четыре гектара, а также здания общей площадью 41 тыс. кв. м, часть из которых входят в состав выявленного объекта культурного наследия.

Строительство "Крестов" было завершено в 1892 году. Всего комплекс включал более 20 построек, главными из которых были два пятиэтажных корпуса, имевших в плане форму креста.

До 1917 году в СИЗО вместе с уголовными преступниками "сидели" политические деятели: после революции 1905 года там содержались Александр Керенский, Павел Милюков, Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Владимир Антонов-Овсеенко, Лев Каменев.

Аукцион по продаже объявил Дом РФ в декабре. Стартовая цена - 1,052 млрд рублей.

До этого власти Санкт-Петербурга предлагали использовать территорию "Крестов" как отель, офис, магазин или ресторан. Также сообщается, что после реставрации в комплексе может появиться многофункциональный центр. Митрополит Санкт-Петербурга Варсонофий предлагал передать "Кресты" на баланс Русской православной церкви.