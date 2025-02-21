Песков не ответил на вопрос о "тайных" переговорах России и США в Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по вопросу Украины.

"Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представители США и России с ноября тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений украинского конфликта. Последняя встреча произошла на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции. Утверждается, что такой альтернативный канал связи начал работать сразу после победы Дональда Трампа на выборах президента США.