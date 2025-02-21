Россия и США согласовали план смещения Зеленского?

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) уверен, что Россия и США согласовали план смещения Зеленского, который мешает мирному урегулированию. Он был согласован на встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

По его мнению, план такой. Зеленский добровольно уходит в отставку, но со всей сворой своих силовых министров. В стране появляются новый премьер, новый спикер Рады, которые в течение нескольких месяцев стабилизируют ситуацию, отменяют военное положение и проводят выборы. И Зеленский знает об этом сценарии, но пока не соглашается. В том числе он отказал приезжавшему накануне в Киев спецпредставителю американского президента Киту Келлогу, поэтому тот отменил запланированную пресс-конференцию по итогам встречи. Теперь к Зеленскому будут применены другие средства, полагает Арестович.

Политолог Сергей Марков считает, что Зеленскому уже поступил ясный сигнал - уезжать во Францию навсегда и передать власть кому-то другому. Кому - это нужно согласовать с Вашингтоном. Именно его уход будет обсуждать Дональд Трамп с лидерами Франции и Британии во время их визита в Вашингтон через несколько дней.

Украинские телеграм-каналы пишут, что в Киеве политики начинают активно готовиться к уходу Зеленского.