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Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

Задержан советник губернатора Ростовской области

Стало известно о задержании советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Озвучено, что ему могут вменять.

Против политика возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, в начале ноября 2024 г. в Ростовской области сменился губернатор. Регион возглавил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Прежний губернатор Василий Голубев ушёл в отставку. Позже он стал сенатором. После отставки Голубева сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли в рабочий кабинет уже бывшего главы региона. Силовики приехали из Москвы. Mash писал, что сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти, будут заведены уголовные дела. В феврале 2025 г. председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что его коллегу Голубева не приглашали на допрос в Следственный комитет. На фоне этого стало известно о задержании заместителя губернатора – министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Речь идёт о превышении полномочий.

Теги: Виктор Гончаров, советник губернатора


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