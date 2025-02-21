Mash: Aurus главы Минсельхоза попал в ДТП в Москве

В центре Москвы произошло ДПТ с участием правительственного автомобиля Aurus, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, в машине находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Сообщается, что Mercedes GLS-класса, выезжая со стороны Крестовоздвиженского переулка, не пропустил едущий с мигалкой Aurus. В результате внедорожник врезался в правый бок правительственного автомобиля.

Лут не пострадала, но ее водитель получил травмы. После ДТП министра пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу, пишет Mash.

В январе прошлого года автомобиль Aurus Senat столкнулся со снегоуборочной машиной на Ленинском проспекте в Москве. Mash сообщал, что премиальное авто закреплено за министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Утверждалось, что он находился в машине в момент ДТП, сильных травм министр не получил. После аварии водитель снял с машины номера, а пассажира пересадили в подъехавшую BMW седьмой модели.