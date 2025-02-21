SHOT: Метапневмовирус добрался до России из Китая

В России распространяется метапневмовирус из Китая, сообщает SHOT.

Telegram-канал утверждает, что наличие заболевания медики подтвердили в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.

Отмечается, что в особой группе риска — дети. Родители жалуются на огромные очереди в детских поликлиниках.

Симптомами заболевания являются температура в районе 38 °С, озноб, сильный кашель и одышка. Аналогичные жалобы наблюдались у российских туристов, которые подхватили вирус в начале января на курортах Китая и Индии.

Ранее в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря показали, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны. Растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях. Уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%, что превышает процента смертности от COVID-19.

Среди прочего, инфекция дошла и до Казахстана. В Минздраве Республики 5 января сообщили о 30 выявленных случаях заболевания метапневмовирусом.