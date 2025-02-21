Новый российский автомобиль Tenet представили в Калуге

Новый автомобильный бренд под названием Tenet запустила группа компаний "АГР" в России. Машины будут производить на заводе в Калуге совместно с китайской компанией Defetoo.

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Фотографии автомобиля опубликовал в Telegram-канале губернатор области Владислав Шапша.

"Это новая страница российско-китайского сотрудничества в сфере автомобильной промышленности. Прочно и надолго – таковы планы этого стратегического партнёрства. По локализации автомобильного бренда. По расширению модельного ряда", - написал он.

Шапша рассказал, что серийный выпуск автомобилей запланирован на второй квартал 2025 года. По его словам, для Калужской области этот проект особенно важен — для развития экономики, роста объемов промпроизводства и новых налоговых поступлений в бюджет.

Но перед этим нужно провести поэтапную работу от крупноузловой сборки до производства.

Как отмечает Lenta.ru, некоторые черты нового автомобиля похожи на детали кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.

Группа компаний ООО "АГР" получила свое название в 2023 году в результате переименования из ООО "Фольксваген Груп Рус". Ей принадлежат заводы по выпуску автомобилей и двигателей в Калуге, предприятия по производству автомобилей в Санкт-Петербурге и склад запчастей и аксессуаров в подмосковном Чехове.

Ранее Владимир Путин во время посещения завода "Автоваз" в Тольятти Самарской области заявил, что ему очень понравился автомобиль Lada Aura. Глава государства в беседе с работниками предприятия отметил хорошую управляемость автомобиля.

В январе китайские внедорожники Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T могут перестать продавать в России из-за небезопасных кресел. Из-за неправильной конструкции, во время ДТП они ломаются настолько, что могут повредить водителю позвоночник.