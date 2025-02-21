На обустройство туристического центра Сысерти выделено 80 млн рублей

На обустройство туристического центра Сысертского муниципального округа направят 80 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Деньги будут выделены в виде субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В центре города собираются организовать подсветку и навигацию. Также там установят арт-объекты, ярмарочные павильоны, велопарковки и санузлы.

"Уже в этом году в Сысерти появятся новые точки притяжения для туристов. Планируем также обустройство туристических центров еще как минимум в двух городах", - отметила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Ранее сообщалось, что свердловские муниципалитеты получат миллионы рублей на создание туристических центров. Деньги будут направлены из регионального бюджета.