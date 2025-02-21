В Каменске-Уральском компания парней избила двух девушек на автомойке

В Каменске-Уральском компания из трех парней 2004, 2008 и 2007 годов рождения избили на автомойке двух девушек, одна из которых является несовершеннолетней. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 3 января примерно с 19.00 до 23.59. Компания находилась в помещении автомойки на Карла Маркса. Трое парней нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, причинив как физическую боль, так и телесные повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, группой лиц". Прокурор города Дмитрий Ершов уже провел с подростками, совершившими противоправные действия, разъяснительно-профилактическую работу. Помимо этого ведомством будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики и работе законных представителей несовершеннолетних, которые должны применить к подросткам воспитательные меры.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.