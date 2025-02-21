В сфере демографии создана легенда прикрытия - Родительская палата

Заявления о том, что проблемы демографии мерами материального стимулирования не решить, призваны просто оправдать проводимую политику, поскольку эти меры относятся примерно к 10% семей, которые являются нищими. Об этом заявила Родительская палата (РП).

Еще одна "легенда прикрытия" состоит в том, что уже 40 регионов якобы отменили критерии нуждаемости для мер поддержки семей с детьми. На самом деле речь идет об отмене этого критерия для компенсации на покупку школьной формы или иных копеечных мерах, считают в РП.

"Запустили эту фальшивку те же федеральные чиновники, которые элементарно хотят уйти от ответственности за последствия своих деструктивных действий. При этом они подставляют местные власти, так как, наращивая региональные меры поддержки без учета критериев нищенства, регионы будут лишаться федеральных средств на выплату единого пособия, поскольку получатели региональных средств перестанут соответствовать указанным федеральным критериям", — говорится в заявлении.

В 2024 году население России сократилось еще на 600 тысяч человек — настолько людей родилось меньше, чем умерло. Демограф Юрий Крупнов так описывает позицию государства в вопросе поддержки семей: хочешь получить поддержку — стань нищим.