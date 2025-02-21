Демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239" наполовину выполнен
Демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину, сообщили в Минтрансе РФ.
В ведомстве добавили, что более 350 тонн металла сдано на переработку.
Сейчас идет заключительный этап разделки кормовой части судна. До этого специалисты откачали весь груз из резервуаров танкера, сняли судовое оборудование и демонтировали надстройку.
Отмечается, что все работы с кормовой частью будут закончены до 31 марта.
18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что затонувшие танкеры необходимо поднять, иначе они станут миной замедленного действия.
Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.
В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.