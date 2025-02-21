В Чусовом врач проводила "липовые" медосмотры работникам и выдавала справки без обследования

Врач из Чусового, входившая в качестве сопредседателя в состав врачебной комиссии по проведению обязательных предварительных и периодических медосмотров для решения вопросов профпригодности работников, получала через посредника деньги за "липовые" справки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

"Липовые" справки врач выдавала с ноября 2022 года по март 2023 года и поставила на поток выдачу заключений без обязательного медицинского обследования на предмет установления имеющихся заболеваний. За свои "услуги" медик получала от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Чусовской городской суд Пермского края признал 47-летнюю подсудимую виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), и трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия). Суд учел смягчающие обстоятельства, включая наличие у подсудимой на иждивении двоих детей, один из которых несовершеннолетний, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. руб. в доход государства и четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 450 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных полномочий в области здравоохранения, на срок четыре года.

Также в доход государства конфискована сумма, соответствующая размеру полученных взяток - 55 тыс. руб. Обращено взыскание на денежные средства в размере 29 тыс. руб., признанные вещественным доказательством по уголовному делу. Арест, наложенный на автомобиль, сохранен до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор вступил в законную силу.