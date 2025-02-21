СМИ: Россия и США проводили тайные переговоры по Украине с ноября

Представители США и России с ноября тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений украинского конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, последняя встреча произошла на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции,

Утверждается, что такой альтернативный канал связи начал работать сразу после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

По словам двух источников Reuters, переговорщики не являются госслужащими, они – бывшие выходцы из сфер дипломатии и безопасности. Также сообщается, что ряд советников Трампа были осведомлены об этих встречах, пишет РБК.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он. Также Ушаков заявил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.