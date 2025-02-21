21 Февраля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Тенденция? В России увеличилось количество частных вузов

В России, возможно, наметилась новая тенденция - рост количества частных вузов. В 2024 году их стало больше на 5%, впервые за 7 лет.
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Если в 1990-х и 2000-х частные вузы массово открывались, то в последние годы этот процесс прекратился и даже обратился вспять. В 2017-2023 гг. их число уменьшилось на 21%. Это произошло после начала "оптимизации" системы высшего образования: в госсекторе процесс шел в основном за счет слияния вузов, а в частном – за счет закрытия. Но в прошлом году был зафиксирован рост на 5%. Сейчас частных вузов 347, то есть за год были открыты 17 вузов. Таковы данные исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

При этом в частных вузах только четверть студентов учатся очно, еще четверть - заочно, а половина - очно-заочно. Для сравнения, в государственных вузах две трети студентов - это очники, заочников тоже четверть, а очно-заочников - лишь 8%. То есть в частные вузы уходят прежде всего для того, чтобы учиться очно-заочно, потому что эта форма имеет гибкий график. К тому же стоимость обучения в частных вузах, вопреки устоявшемуся мнению, зачастую ниже, чем в государственных. Разница в том, что в государственных можно поступить на бюджет, а в частных всегда нужно платить.

В самих частных вузах объясняют тенденцию тем, что крупные компании стали активнее инвестировать в высшее образование, в частных вузах теснее связь с бизнесом и производством, что сейчас очень востребовано. Да и сами компании открывают свои вузы, так как не могут набрать квалифицированные кадры. Этот взаимный интерес и обусловливает рост популярности частных вузов.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева уверена, что частные школы и университеты могут серьезно изменить систему образования, заявила она на II Форуме негосударственного образования. Больше всего частных вузов в Москве - в столице их 22% от общего количества по России.

Как сообщалось, работодатели недовольны уровнем выпускников российских вузов. Они оценили средний уровень выпускников вузов всего на 2,5 балла из пяти, причем 26% оценили их на двойку, еще 13% поставили единицу. Правда, в 2021 году "неуд" поставили 43% опрошенных работодателей, зато увеличилось число низших оценок (было 9%, стало 13%). Россияне в целом склоняются к тому, что профессиональный уровень выпускников вузов сегодня ниже, чем это было 15-20 лет назад. Причем результаты намного ухудшились по сравнению с 2015 годом. Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает, что высшее образование в России фактически уничтожено, остались лишь несколько сильных вузов.

Напомним, систему высшего образования ждут изменения. Переход на новую модель планируется в 2027 году.

Теги: вуз, высшее образование, студенты


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