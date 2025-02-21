Окружение Трампа считает, что Зеленский должен немедленно покинуть Украину

Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, из-за того, что мало кто в окружении главы государства испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве. Так считает окружение президента США, пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на окружение президента США, сообщает Lenta.ru.

"Лучшим вариантом для [Зеленского] и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — приводит издание слова одного из представителей.

Они добавляют, что у Зеленского "нет союзников" в администрации Трампа, хотя часть Республиканской партии желает продолжить помогать Украине.

Вновь избранный президент США Дональд Трамп настаивает на проведении выборов на Украине, но не представляет, кто мог бы стать его фаворитом.

Накануне бывший председатель правительства России Сергей Степашин сказал, что США могут заставить Владимира Зеленского провести выборы в стране.

Он отметил, что потенциальным конкурентом Зеленского на выборах может стать украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, который сейчас популярен на Украине.