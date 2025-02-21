В Екатеринбурге у "рекордсмена" по неуплате штрафов ПДД арестовали автомобиль

В Екатеринбурге объявился очередной "рекордсмен" по неуплате штрафов ПДД. Его автомобиль арестовали судебные приставы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в отношении екатеринбуржца было возбуждено 412 исполнительных производств за административные нарушения. Причиной этого стали многочисленные нарушения правил дорожного движения. Сумма задолженности составила 1,3 млн рублей. Кроме того, что штрафы не были оплачены в срок, владелец оказался должен 350 тысяч рублей исполнительского сбора в доход государства.

Собственник автомобиля Haval передал свою машину третьему лицу. Установить местонахождение авто удалось инспекторам ГАИ на трассе по дороге в Невьянск. За рулем сидел тот, кому передали машину. Выяснилось, что у него также накопились огромные штрафы.

Судебными приставами был составлен акт описи и ареста имущества. Машина эвакуирована на специализированную автостоянку, где помещена на ответственное хранение.

"Если в ближайшее время задолженность не будет оплачена, автомобиль будет передан на оценку и реализацию в ТУ Росимущества", - заявили в ГУФССП.

Напомним, летом прошлого года в Екатеринбурге нашли водителя-"рекордсмена" по неуплате штрафов ПДД. А осенью полицейские задержали еще одного нарушителя ПДД, имеющего сотни неоплаченных штрафов. "Взяли" водителя благодаря спецпрограмме "Паутина".