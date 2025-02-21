Китайские товары могут исчезнуть с маркетплейсов

Против регистрации продавцов на "Госуслугах" выступили Wildberries и Avito. Это приведет к тому, что из продажи исчезнут товары китайских производителей. Как сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, обязательная аутентификация заблокирует международное развитие онлайн-торговли.

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По словам представителей отрасли, принятие закона сократит количество иностранных товаров на российских площадках. А это грозит тем, что иностранные маркетплейсы окажутся в более выгодном положении.

Для большинства иностранных продавцов "Госуслуги" недоступны, из-за того, что подтверждение учетной записи и доступ к сайту без физического присутствия в России невозможно.

"В случае с Wildberries данная дискриминационная инициатива также заблокирует все международное развитие компании, в том числе налаженный бизнес в семи странах и планы развития маркетплейса на новых рынках", — заявил представитель компании.

В Avito также заявили о возможном уходе части пользователей на другие ресурсы.

Из-за принятия инициативы любому пользователю, перед тем как что-то продать, должен будет пройти верификацию через "Госуслуги".

"… ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую верификацию", — сказал представитель Avito.

15 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект "О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий". Документ предлагает поправки, направленные на борьбу с кибермошенничеством.

В том числе предлагается обязать пользователей интернет-платформ проходить идентификацию через "Госуслуги", чтобы разместить предложение купли-продажи товара или услуги. Меру предлагают распространить на крупные маркетплейсы и доски объявлений.

40% продавцов в этом случае перейдут в соцсети и мессенджеры. Это, наоборот, скажется негативно на безопасности их самих и их персональных данных, указал представитель Avito со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа.