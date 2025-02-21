В Тюменской области стартовал прием заявок в "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

В Тюменской области стартовал прием заявок в "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU

Регистрация участников продлится до конца марта. Прошедшим отбор предстоит обучение, которое стартует в июле. Одна из основных задач проекта – формирование кадрового резерва для общественных структур, компаний и предприятий реального сектора экономики, исполнительных и представительных органов власти регионального и муниципального уровней. После окончания участники программы смогут применить свои лучшие качества и приобретенные управленческие навыки на предприятиях, заняться общественной или политической деятельностью. Некоторые продолжат карьеру на государственной или муниципальной службе.

"Благодаря проекту ветераны специальной военной операции получат возможность раскрыть свой потенциал, у них появятся новые компетенции", - отметил Александр Моор.

"Боевой кадровый резерв" преследует те же цели, что и президентская программа "Время героев". По поручению главы государства власти региона создают эффективную систему социальных лифтов для бойцов.