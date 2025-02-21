В КНР у летучих мышей обнаружили новый коронавирус, способный передаваться человеку

Новый коронавирус, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19, обнаружен в Китае у летучих мышей. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, этот вирус — новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаруженная у японского нетопыря в Гонконге.

Исследователи заявили, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, "может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения". При этом эксперты считают, что пока нет поводов для паники, поскольку "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать". Ученые говорят, что его эффективность значительно ниже, чем у Sars-CoV-2, вызывающего Covid-19, пишет РИА Новости.

В январе сообщалось, что Центральное разведывательное управление США, которое на протяжении нескольких лет заявляло, что не имеет достаточных данных для того, чтобы сделать выводы о причинах возникновения COVID-19, теперь склоняется к версии о его лабораторном происхождении.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и якобы распространился в результате утечки. В докладе говорится, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань".

При этом, как выяснилось, Институт вирусологии в Ухане (WIV) получал финансирование от Национального института здравоохранения США для экспериментов, включающих исследования коронавирусов летучих мышей и возможности их инфицирования человека. Также в отчете содержится информация о том, что ученые из Уханя действительно создали такие вирусы на основе коронавирусных инфекций, используя методы обратного клонирования и генную инженерию.