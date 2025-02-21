Хозпостройки с фундаментом обложили налогом

Владельцев хозяйственных построек с фундаментом обязали платить за них налог. Речь идёт о различных постройках, в том числе банях, сараях и теплицах. Меру ввели с 2025-го.

Причина введения налога – необходимость систематизировать учёт недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения, сказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева. Всё дело в том, что закон считает капитальные хозяйственные постройки частью недвижимости, так как они представляют собой объекты, прочно связанные с семьей.

Такие постройки требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость становится базой для расчета налога. Как правило, ставка варьируется от 0,1% до 0,3%.