G7 намерена отказаться от призыва ужесточить потолок цен на российскую нефть

Страны G7 планируют отказаться от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из России в новом коммюнике. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Изменить потолок цен на российскую нефть страны Группы семи намеревались с целью подтолкнуть Москву к переговорам. В настоящее время ограничение составляет $60 за баррель.

Как сообщалось, G7 намерен опубликовать документ 24 февраля. В проекте документа указано, что союзники планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля. Они собираются призвать Киев к "справедливому миру, основанному на здравом смысле" с "надежными гарантиями безопасности". Кроме того, страны G7 будут по-прежнему привержены обучению украинских военнослужащих и поддержке вооруженных сил страны.