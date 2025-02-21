Восемь россиян получили сроки за диверсии

Деятельность восьми граждан России пресекли сотрудники ФСБ. Они по заданиям украинских спецслужб поджигали релейные шкафы и здания волонтерских организаций, а также планировали теракты в местах пребывания военных, пишут Известия. Их арестовали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и в Краснодарском крае. Украинские кураторы искали их через объявления о "быстром заработке" в соцсетях и мессенджерах. Причем платили исполнителям немного.

Суд признал фигурантов виновными по нескольким статьям, включая теракт, госизмену и незаконный оборот взрывчатых веществ. Молодых людей приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с пребыванием в тюрьме от 3 до 5 лет.

Как пишет ТАСС, ФСБ предупреждает о вербовках россиян Украиной. Они предлагают гражданам "быстрый заработок" за "небольшие" диверсии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность", - подчеркнули в ЦОС.

Вербовщики обещают, что действия исполнителей будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а "все издержки покроет гонорар, который, как правило, не превышает 30 тыс. рублей".

В итоге молодые люди из-за желания "легко" заработать получают длительные сроки заключения.