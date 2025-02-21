Аналитик объяснил, почему Путин до сих пор не генерал

Военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, почему президент России полковник Владимир Путин не присвоит себе более высокое звание.

Свои первые офицерские погоны Владимир Путин получил, попав в органы госбезопасности. Потом он получал всё новые и новые звания, а уже в запасе будущего президента ожидало ещё одно повышение – до полковника. В этом звании Владимир Путин остаётся до сих пор.

Коротченко считает отказ президента от звания генерала решением "человека и профессионала".

"Путин выбрал служение России без генеральских погон. Это был его сознательный выбор, который был продиктован стремлением целиком сосредоточиться на реальной оперативной работе, а не на "парадных" аспектах. Он работал на результат, и этих результатов достиг", - сказал ТАСС Коротченко.