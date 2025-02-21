Дороги 14 населенных пунктов Дагестана закрыты из-за схода лавины

Сход лавины привел к временному прекращению автомобильного сообщения в Дагестане. Закрытие коснулось 14-ти населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, пишет ТАСС.

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"В результате схода лавины на 18-м км автодороги Тлярата - Камелюх движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения", - рассказали в пресс-службе.

19 февраля трое альпинистов попали под лавину в Карачаево-Черкесии. Один из них выбрался, двоих искали.

Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что туристы попали под лавину в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе. Группа альпинистов совершала поход самостоятельно, они не зарегистрировались в МЧС. К месту проведения поисково-спасательных работ выдвинулись 34 спасателя и 6 единиц техники.