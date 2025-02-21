21 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Экспертиза нашла признаки терроризма в работе Ленина по делу "уфимских марксистов"

В деле "уфимских марксистов", которых судят в Екатеринбурге за намерение совершить государственный переворот в России и терроризме, появилась экспертиза, согласно которой террористом могут признать Владимира Ленина. В КПРФ с этим не согласны.

Дело рассматривается в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. На скамье подсудимых оказались несколько человек. Силовики полагают, что они являются участниками террористической организации, которая готовилась свергнуть власть в России. В числе прочего им вменяется распространение материалов, содержащих призывы к насильственному захвату власти.

Эти материалы были отправлены на экспертизу. Как сообщает издание RTVI, ее провели кандидат филологических наук Елена Кислова, кандидат психологических наук Ирина Нурмухаметова и кандидат исторических наук Эмиль Рахимов из Уфимского университета науки и технологий. Последний изучал термин "революция" в понимании Ленина. За основу эксперт взял работу Ленина "Государство и революция", в которой тот рассуждает о "вооруженном восстании масс".

По мнению Рахимова, в представленной для анализа видеозаписи фигурантов дела содержатся призывы, предлагающие "ленинскую" концепцию революции. Эти выводы подверглись критике со стороны депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова. Он выразил опасения, что вслед за такой экспертизой могут признать террористом и Ленина.

Депутат обвиняет эксперта Рахимова в "однобокости", а его выводы называет "противоречащими исторической реальности". По мнению Синельщикова, такая экспертиза не может иметь юридической силы и быть положенной в основу обвинения.

Пятеро членов "уфимского кружка марксистов" были задержаны в марте 2022 года. С 2016 года они собирались в музее Сталина в Уфе, где изучали труды Маркса, Энгельса и Ленина. Затем, как считают силовики, они пришли к выводам о необходимости революции в России. Сообщалось, что в ходе обысков у членов кружка были изъяты две гранаты РГД-5, "коктейли Молотова", экстремистская литература и многое другое.

Теги: Ленин, экспертиза, суд


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