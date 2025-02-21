США и Россия должны контактировать независимо от того, нравится им это или нет

США и Россия должны иметь отношения независимо от того, нравится им это или нет. Об этом сказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, пишут Известия.

По его словам, при администрации Джо Байдена страна потеряла контакт с Россией, чего не было даже в разгар Холодной войны. Рубио считает, что штаты также "не могут себе позволить игнорировать" ядерный потенциал РФ — это еще одна причина, по которой должны существовать отношения между двумя странами.

Госсекретарь добавил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина зависит от прогресса по сделке с Украиной, пишет РИА Новости.

"Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта", — сказал он.

Сейчас США ведут диалог с Россией, чтобы понять, готова ли она к переговорам о мире. Трамп хочет понять, серьезны ли русские в намерении закончить боевые действия, и если да, то на каких условиях.

"Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены", — добавил Рубио.

Ранее госсекретарь США говорил, что санкции против России администрация Дональда Трампа не снимет, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной.