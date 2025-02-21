21 Февраля 2025
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Общество В России
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Большинство россиян считают, что спецоперация сплотило общество

58% россиян считают, что специальная военная операция скорее сплотила российское общество.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, 25% респондентов придерживаются противоположного мнения. 10% полагает, что военные действия никак не повлияли на отношения между людьми. Затруднились дать ответ 7%.

В начале спецоперации ее поддерживало более 73% россиян, а в конце 2024 года – около 66%, сообщил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. В 2022 году сложными моментами стали начало частичной мобилизации (67,3%) и отвод российских войск на левый берег Днепра (65,3%), в 2023 году – атаки беспилотников на Москву (64,1%), а в 2024 году – вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область (63,1%).

Также выяснилось, что с началом спецоперации возросло одобрение деятельности главы государства Владимира Путина. В феврале 2022 года его поддерживали 66% граждан, через месяц этот показатель вырос до 78%. Во время отвода российских войск на левый берег Днепра и вторжения ВСУ в Курскую область главу государства поддерживало 75% опрошенных, а когда Москву атаковали беспилотники – 74%, сообщают "Ведомости".

Теги: ВЦИОМ, соцопрос, спецоперация


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