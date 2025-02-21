Госдума предложила включить в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенком

Депутаты Госдумы от оппозиции предложили учитывать в педагогическом стаже отпуск по уходу за ребенком и период получения профильного образования.

Соответствующий проект закона направлен на отзыв в кабмин. Как считают парламентарии, инициатива позволит педагогам быстрее набрать необходимые 25 лет стажа для досрочного выхода на пенсию. При этом они должны проработать по специальности не менее трех лет. Кроме того, законопроектом предлагается включать в стаж период отпуска по уходу за ребенком до трех лет при условии, что специалист продолжил заниматься педагогической деятельностью.

Среди авторов проекта: председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), первый заместитель главы комитета по просвещению Яна Лантратова и другие.

Как следует из пояснительной записки к документу, включение в льготный стаж отпуска по уходу за ребенком даст возможность педагогам совмещать обязанности по воспитанию детей с профессиональной деятельностью, не теряя права на досрочную пенсию.

Сопредседателя профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий заявил, такой законопроект необходим и педагогический стаж должен учитываться во время ухода за ребенком. Он также считает, что стоит вернуться к системе отсчета стажа по годам.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего за годом его официального опубликования, сообщают "Ведомости".