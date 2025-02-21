В интернете торгуют призовыми местами на школьных соревнованиях, чтобы пройти в университет без экзаменов

В России поступить без вступительных испытаний в престижные вузы гораздо проще, чем кажется.

Для этого необходимо заплатить 250–300 тыс. руб., чтобы занять призовое место на нужной олимпиаде. После этого можно сдать только один профильный ЕГЭ на 75 баллов. Такую схему предлагают абитуриентам фирмы, которые пользуются пробелами в организации перечневых школьных олимпиад. Другой более дешевый вариант — списать олимпиаду с помощью репетитора.

Как заявил математик, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев, школьники фотографировали задания, отправляли их репетиторам, а те скидывали ответы всем, кто за них заплатил. В разных регионах обнаружили много списанных слово в слово работ. Речь идет о региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по математике.

Ответы на региональной стадии Олимпиады якобы стоят всего 5–11 тыс. руб., а за 28–66 тыс. руб. могут помочь с заключительным этапом. Подтверждают это и педагоги — им поступают предложения о написании подобных олимпиад.

Как заявил проректор Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Колодкин, в вузе слышали о подобных схемах. "К нам обращаются сами участники наших олимпиад и присылают ссылки на эти сомнительные Telegram-каналы с подобными предложениями и обещаниями". Мы рассматриваем такие действия как академическое мошенничество, мониторим не первый год и держим высокую планку требований к участию в олимпиадах, проводимых Президентской академией", — указал он.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин подчеркнул, что детального регламента, который бы описывал процедуру проведения перечневых олимпиад, нет. Существует только утвержденный Минобрнауки общий порядок проведения олимпиад школьников, но по факту каждый организатор отвечает сам за себя, сообщают "Известия".