Ванга пророчила господство России и Путина в 2025 году

Известная болгарская ясновидящая Ванга предсказывала господство России в 2025 году.

Как сообщает британская газета Metro, согласно предсказанию, "Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире". Согласно пророчеству, российский лидер Владимир Путин в этом году станет "властелином мира".

Ранее западные СМИ приводили и другие пророчества предсказательницы. Издание Daily Mail писало, что Ванга предрекла "смертельную войну" в 2025 году.