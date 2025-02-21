Лавров: Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил в мире

На переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Москва и Вашингтон обсудили на переговорах, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения.

Об этом сообщает МИД России со ссылкой на выступление главы ведомства Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел G20. По его словам, прийти к урегулированию кризиса вокруг Украины можно только путем устранения его первопричин, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.

Как отметил дипломат, в настоящее время завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и поставки вооружений Киеву.

Также министр указал, что роль ЕС в переговорах по украинскому урегулированию исключена.