Маск призвал Зеленского доказать, что он не диктатор

Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), известный предприниматель Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского доказать, что занимаемый им пост является волей народа. Для этого он должен провести выборы, иначе его можно считать диктатором.

"Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю народа, либо он диктатор", - написал Маск в своей социальной сети.

Напомним, что о необходимости провести выборы на Украине ранее в соцсетях написал президента США Дональд Трамп. Он также назвал украинского главу "диктатором без выборов", отметив, что рейтинг Зеленского уже опустился до 4%.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского в качестве главы государства истек еще в мае 2024 года. Однако, выборы проводить не стали: Зеленский назвал их несвоевременными из-за военного положения и всеобщей мобилизации.