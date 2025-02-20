Суд признал законным взыскание с Полонского 20 миллионов рублей в пользу Дерипаски

Краснодарский краевой суд признал законным решение о взыскании 20 млн рублей компенсации морального и репутационного ущерба с бизнесмена Сергея Полонского в пользу предпринимателя Олега Дерипаски.

Напомним, что 10 декабря 2022 года бизнесмен дал интервью, которое было размещено на YouTube. В нем Полонский оскорбил предпринимателя, назвав преступником. Через год Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края признал, что слова бизнесмена в интервью не соответствуют действительности и обязал выплатить истцу 20 млн рублей компенсации морального и репутационного ущерба, а также судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда, который постановил опубликовать опровержение.

Иск также был подан к RTVI, который должен был опубликовать опровержение и Google LLC.

"Сегодня апелляционная инстанция отказала в жалобах Сергею Полонскому и Google LLC. С другим ответчиком по делу - "ЭрТиВиАй Продакшн" (RTVI) - заключено мировое соглашение", - цитирует адвоката Алексея Мельникова "Интерфакс". Он также добавил, что 20 февраля решение вступило в законную силу и теперь подлежит обязательному исполнению.