Жесткую посадку совершил вертолет санитарной авиации в Ставрополе

Жесткую посадку совершил вертолет санитарной авиации "Ансат" в Ставрополе, сообщают "Известия".

"Вертолет сел на снежную поверхность", — рассказал источник.

Сегодня днем сообщалось, что вертолет санавиации готовится к аварийной посадке. Воздушное судно вырабатывало топливо и кружило над аэропортом. У вертолета были проблемы с винтом.

На борту было четыре человека — пилоты и медики. Посадка прошла успешно.

12 февраля на Ямале совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший погибшего бойца СВО и его семью. Инцидент произошел 11 февраля. Утром семья погибшего на СВО бойца вылетела из райцентра домой заказным бортом авиакомпании "Ямал", однако уже через пару минут стало понятно, что у воздушного судна есть проблемы, а потом оно резко начало снижаться.

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей.