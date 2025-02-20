20 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

В Екатеринбурге Совет неравнодушных обсудил подготовку к 80-летию Победы и сохранение ВИЗа

В Екатеринбурге прошло первое в 2025-ом заседание Совета неравнодушных. Его провёл глава столицы Урала Алексей Орлов. Оно состоялось в креативном кластере Л52, здание которого помогли восстановить уральские меценаты. Тем для разговора было несколько.

Главный архитектор мэрии Руслан Габдрахманов привёл информацию о различных проектах города, ранее презентованных на Совете неравнодушных. Среди них - историко-культурный квартал на историческом месте Уктусского железоделательного завода; развитие Александровского сквера; благоустройство набережной Исети и другие. Алексей Орлов отметил важность появления возможности прогуляться по набережной Исети, не прерываемой поперечными улицами.

Дискуссии возникли вокруг памятника Александру II, который установят в сквере.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал о подготовке к 80-летию Победы. В апреле станет ясно, будет ли очное шествие "Бессмертного полка". Будут различные проекты до 9 мая. В сам день Победы будет парад, количество мест на площади 1905 года увеличат вдвое – с 1,5 до 3 тыс. Основные мероприятия состоятся 8-9 мая.

"Договорились с ансамблем танца "Гжель", который готовит специальную программу о вкладе многонационального советского народа в Победу", - говорит Марков.
Также на заседании прозвучала информация о создании к 80-летию Победы ресурса и книги, где появится информация о Героях Советского союза из Свердловска. Часть информации опубликуют на сайте к 9 мая, окончательно его могут запустить к 9 декабря, Дню героев. Книгу же хотят представить к 9 мая 2026 г.

Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв предложил сделать электронную базу героев, живших в Екатеринбурге, и дополнить ими "Бессмертный полк".

Продюсер Евгений Горенбург предложил поставить открытый экран, где показывали бы фильмы, которые готовят к выходу 9 мая.

"Свердловск – город не фронтовой, но трудовой фронт был. Одно из моих детских впечатлений – книга "Малышок" о детях, которые вставали на ящики и делали дневную норму. Сейчас в школах есть драмтеатры. Можно сделать что-то такое, чтобы заставить детей что-то прочитать", - сказал Горенбург.

Главред "Вечерних ведомостей" Владислав Постников озвучил предложение сохранить для потомков кузнечный пресс, в годы Великой Отечественной войны работавший на Уралмашзаводе. "Может, парк какой разбить вокруг. Примеры есть в истории", - сказал Постников.

Мэр Алексей Орлов отметил, что можно направить предложения в администрацию. "Мы для чего здесь? Для сохранения памяти", - сказал Орлов.

Также члены Совета вернулись к теме виртуального музея "Истоки Исети", который обсуждали ранее. Игорь Пушкарёв рассказал о проделанной работе. Речь идёт о создании археологической экспозиции у деревни Палкино, потому что оттуда начинается екатеринбургская археология. Идея создания музея не нова, её озвучивали ещё в 1993-ем, однако не было визуализации. Есть трудности с доступом к археологическим фондам и отсутствием научной литературы. Следует, считает Пушкарёв, создать комфортные условия для знакомства с историей города. В пример того, как он видит комплекс, Пушкарёв привёл созданный в Сургутском районе музей "Барсова гора". Основой "Истоков Исети" станут Каменные Палатки в Екатеринбурге.

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников сообщил, что готов вкладываться в этот проект, на нём можно зарабатывать. Нужно должное обоснование для проекта, потом можно пустить его в коммерческую работу.

Отдельно на заседании рассмотрели сохранение культурного наследия Верх-Исетского завода. Территорию завода назвали важной доминантой Екатеринбурга, которая незаслуженно обделена вниманием реставраторов. Предлагается четыре уровня реновации, в результате которой "старый завод станет полифункциональным пространством". Мэр Алексей Орлов, подводя итоги заседания, отметил, что дискуссии по важным для города темам получились хорошими.

"Ждём ваших предложений. Пользуясь случаем, поздравляю защитников Отечества с наступающим праздником", - сказал Алексей Орлов.

Теги: Совет неравнодушных, день победы


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