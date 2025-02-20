У жителей Екатеринбурга похищают личные данные через "установку домофонов"

В домовых чатах жителей Екатеринбурга стали предупреждать о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники сообщают о скорой замене домофона и установке индивидуального кода для каждого жильца. Заветные цифры приходят по СМС, выудив их, мошенники получают и доступ к Госуслугам.

"Моей знакомой 2 часа назад поступил звонок на телефон, якобы из управляющей компании, сказали, что завтра будут менять двери в подъезде, спросили сколько магнитных ключей ей заказать, она ответила, предложили заказать запасные, ведь бесплатно. Далее сказали, что у каждой квартиры теперь будет свой код от домофона, общего больше не будет, сейчас он вам придет. Пришел? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи", - говорится в сообщении с предупреждением.

Его автор сообщает, что знакомая сразу поняла, что натворила. На той же стороне телефона мошенники, даже не удосужившись сбросить звонок, стали озвучивать "почти скороговоркой" блокировку ее Госуслуг, стоимость недвижимости, ее ФИО и адрес. Женщина сбросила звонок сама и попыталась зайти на Госуслуги, однако пароль уже был изменен.

Горожан предупреждают, что в случаях, если мошенники уже вошли в Госулуги, необходимо оперативно брать паспорт, СНИЛС и ехать в МФЦ.

"Блокируем счета в банках по телефону горячей линии и далее в полицию пишем заявление. Приехав в МФЦ, там мы такие оказались не одни (именно с кодом от домофона)", - добавил автор обращения.

В случаях подобных звонков, лучше сбросить звонок и перезвонить по проверенному номеру телефона УК или ТЖС, чтобы уточнить информацию у проверенного источника. Сотрудники банков, прокуратуры, СКР, ФСБ, МВД никогда не просят предоставить какие-либо пароли, назвать цифры или снять, передать и перевести деньги.