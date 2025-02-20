Первый транш для выплат курянам по 65 тыс. рублей ежемесячно выделило Правительство РФ

40 млрд рублей выделило Правительство России для выплат курянам по 65 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС

Это первый транш на помощь жителям Курской области, которые в результате боевых действий потеряли жилье.

"[Президент] поручил предоставлять всем [курянам], кто утратил свое имущество первой необходимости, по 65 тысяч рублей ежемесячно дополнительно к той помощи, которую люди уже получают, - сказал премьер.

Деньги получат более чем 100 тысяч человек.

По словам Мишустина, министерству труда и социальной защиты поручено контролировать организацию работы, чтобы люди вовремя получили положенные им средства.

Ранее Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество, вне зависимости от их заработка в данный момент, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Такое поручение президент отдал во время совещания с кабмином.