В Екатеринбурге соберут идеи для форума сохранения культурного наследия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на Совете неравнодушных, сообщил, что его члены могут предлагать идеи для большего форума представителей сферы сохранения культурного наследия.

"15-17 июня пройдёт большое мероприятие по сохранению культурного наследия. Предложено погенерить повестку. На каждом заседании вопросы по теме возникают, они резонансные. Предлагаю подумать, какие вопросы вынести на заседание, руководители будут высокие", - сказал Орлов.

Он напомнил, что времени ещё много.